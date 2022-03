Quand le ciel gronde : un zoo sous les bombes

Mais Joseph est aussi un enfant très dur. Qui ne se rend pas bien compte que les raids aériens des nazis sur Londres ne sont pas exclusivement dirigés vers lui. Il ne comprend pas non plus que tout le monde ne lui veut pas de mal, et que, parfois, il faut savoir se faire aider.

Ce roman est un petit concentré de colère et de haine, de difficulté à s'ouvrir et à faire confiance, et de comment la patience et l'amour peuvent adoucir et soigner les plaies de la guerre.

Par Nicolas, libraire Jeunesse à Decitre La Part Dieu