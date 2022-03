Ness : De Casablanca à TF1, l'histoire d'un combat

L’histoire inspirante d’un combat de vie, celui d’une femme qui s’est imposée malgré ses origines modestes, forte, pétrie des valeurs et de la richesse de sa double culture Incarnation d’une réussite possible en France et ce même avec un passeport marocain et une carte de séjour.

Au delà d’un partage de parcours et de clés pour réussir, elle nous embarque dans un récit vibrant, celui de tous les possibles pour mettre en lumière une France et un monde aujourd’hui blessés. Un livre comme un coup de poing pour réveiller le monde, le sortir de sa dangereuse léthargie Sans langue de bois, Ness met chacun face à ses responsabilités, l’hypocrisie des politiques, l’irresponsabilité de certains médias.

Un cri pour dire stop aux fantasmes nauséabonds qui voudraient qu’elle et 99 des musulmans de France viennent islamiser la république, argument marketing de division constant. Elle aborde « son Islam », elle remet sa mosquée au milieu de son douar, mettant en lumière bien des contradictions. Un appel à la communauté musulmane à ne plus laisser les autres parler pour eux et sortir de ce déficit d’image qui fait le nid de la peur.

La pédophilie, les violences conjugales, les deuils impossibles, la misogynie masculine mais aussi féminine, la

construction des identités déconstruites, autant de sujets qui jalonnent le parcours de cette femme universelle.

Enfin, avec humour elle nous ouvre les portes des coulisses de la télévision et du monde politique. Des parenthèses rafraichissantes et drôles dans lesquelles les mythes volent totalement en éclat.

Casa éditions propose d'en découvrir les premières pages :

Née à Casablanca, Ness (Nezha Boubekri) grandit en France mais garde un lien profond avec son pays d'origine le Maroc. D’abord destinée à diriger au Maroc la filiale d’un grand groupe américain, cette ex chef de pub va oeuvrer dans l’ombre et dans la lumière du paysage audiovisuel français.

Journaliste, présentatrice, productrice, directrice artistique de chaîne, consultante médias, Ness va devenir la première femme d'origine arabe à accéder aux prime Time de chaînes major en Occident comme TF1 et France 2. Une véritable fierté pour cette fille d’immigrés marocains, celle d’avoir ouvert la porte de l’espoir à toute une génération de jeunes issues de la diversité.

Divertissements, culture, politique Ness impose son style quitte à déranger parfois celui d'une femme entière et sans langue de bois.