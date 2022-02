Avec Les Dames de Kimoto, voyagez à travers trois Japon en un

Le réalisateur et scénariste américain Woody Allen annonce, via sa maison d'édition Skyhorse Publishing, la sortie d'un recueil d'essais humoristiques en juin prochain. Zero Gravity sera le cinquième recueil publié par l'homme de cinéma controversé, deux ans après la sortie de ses mémoires, Apropos of Nothing, qui avaient fait des remous dans le monde de l'édition Outre-Manche.