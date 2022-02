Le tour du monde de la famille Rollmops : Grosses fourmies en Amazonie

Les Rollmops font le tour du monde à bord de la "Fourmi", leur van aménagé, pour tester dans toutes les conditions le carburant écologique expérimental qu'ils ont inventé.

Pour l'heure, ils traversent l'Amérique du Sud sur la Transamazonienne, dans l'espoir d'apercevoir un jaguar. Les enfants expérimentent la douche sous les averses diluviennes de la forêt tropicale, et l'enlisement dans la boue laissée par la pluie sur la piste. Ils découvrent aussi des fourmis qui cultivent des champignons et de minuscules grenouilles aux couleurs chatoyantes dont ils apprennent qu'elles sont toxiques.

Mais la forêt est aussi le domaine des orpailleurs, qui détruisent la nature pour quelques onces d'or. Et ceux-ci sont persuadés que les Rollmops ont de l'argent à leur apporter. Grâce à un Indien rencontré par hasard et au coup de main involontaire des grenouilles, ils parviennent néanmoins à leur échapper.

Les éditions Milan nous en proposent ici les premières pages (collection 7lieues):

Anne Schmauch est née en 1978, à Metz, et vit à Paris. Après avoir suivi des études de lettres et d’histoire de l’art, elle a enseigné le français pendant quelques années. Elle a écrit de nombreux romans pour les enfants et les ados, chez Milan et Bayard, mais aussi chez Rageot et Sarbacane, dans un registre comique essentiellement.

Camille Roy (Paris) a participé à plusieurs titres de la collection "Mes années pourquoi" chez Milan. Elle est aussi l'illustratrice de tous les tomes de la série "Le Manoir Croquignole".