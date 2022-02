À la 1ère page : Thierry Cron, Elizabeth Tchoungui et Véronique Kanor invités en février

Mercredi 9 février 2022

Thierry Cron, Mayotte, l'âme d'une île (2020), coréalisé avec l'écrivain Nassuf Djaïlani, Éditions Des Autres

Cuisinier et marin, Thierry Cron se consacre à la photographie en 1998. C’est après avoir parcouru le monde, qu’il décide de s’installer à Paris et de vivre entre la France et la Sicile, sa terre d’adoption. Durant 25 ans, il met son expérience des voyages et son goût pour l’aventure au service de la production photo. Cofondateur de Continental productions, il sillonne le monde pour des agences de publicité et les plus grands noms de la photographie. Son travail lui vaut de nombreux prix et citations. Aujourd’hui, il poursuit son activité de photographe publicitaire tout en réalisant des reportages pour le monde de l’édition.

Son livre, Mayotte, l’âme d’une île, fait partie d’une œuvre artistique protéiforme dont il est la pièce maitresse. Né d’une collaboration avec l’auteur Nassuf Djailani, il est le fruit de leurs regards croisés sur l’île de Mayotte et ses habitants. D’un côté, le photographe découvre, s’émeut et s’interroge, de l’autre, l’écrivain tente de comprendre son île pour la restituer dans sa beauté brute, sans concession. À travers des portraits, des scènes du quotidien et autant de figures complexes, riches et variées qui font la somme d’une île, les deux hommes tentent d’en donner une vision authentique.

Mercredi 16 février 2022

Elizabeth Tchoungui, Oh ! AfricArt (2021), Éditions du Chêne

Diplômée de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, Elizabeth Tchoungui est également présentatrice télé et auteure. Née aux États-Unis d’un père diplomate, elle grandit entre le Cameroun, la Belgique et l'Italie avant d’étudier et faire carrière en France. Elle fut la première journaliste africaine à présenter le journal de TV5 Monde et la première femme à présenter Avant-premières, le magazine hebdomadaire culturel emblématique de France 2. En 2007, elle créer et dirige le service culture de France 24. Parallèlement à cela, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont Le jour où tu es né une deuxième fois, récit du parcours de son fils autiste Asperger et Je vous souhaite la pluie, traduit en italien et enseigné au Cameroun.

Dans son livre, Oh ! AfricArt, Elizabeth Tchoungi nous invite à découvrir la foisonnante création artistique contemporaine d'un continent africain riche de sa pluralité. Issu de l'émission du même nom, l'ouvrage réunit les œuvres de 52 artistes plasticiens, accompagnées par des fiches explicatives et une présentation des techniques employées. La sélection forme un ensemble éclectique, reflet des inspirations, regards et revendications portées par des artistes originaires d’Afrique ou issus de sa diaspora. À travers des sujets tels que la mondialisation, l’écologie, le genre ou l’identité, Oh ! AfricArt dresse le panorama d’une génération de créateurs qui offre un autre regard sur les enjeux de notre époque. Il donne à voir, et à lire, un continent en mouvement, qui écrit ses propres récits et s’affirme en tant qu’acteur majeur de la scène artistique mondiale.

Mercredi 23 février 2022

Véronique Kanor, Éclaboussures (2021), Éditions Présence Africaine

Réalisatrice, scénariste et auteure, Véronique Kanor a longtemps travaillé dans les médias avant de se lancer dans une démarche artistique personnelle. Née de parents martiniquais, ses œuvres s’inscrivent dans une perspective décoloniale et ont pour sujet les sociétés afro-caribéennes. À travers la photo, la vidéo, l'écriture et les performances scéniques, Véronique Kanor aborde des thématiques telles que l’exil ou l’identité. Elle a notamment réalisé des films sur l'identité antillaise, des documentaires radio et télé sur les résistances et créé un « Afromaton mobile » qu'elle installe à travers le monde pour filmer les identités noires afro-diasporiques. Auteur de pièces de théâtre et de poésie, elle met en scène ses textes à travers des performances de « pictdub poetry » (lectures rythmées par des images documentaires).

Dans son livre, Éclaboussures, Véronique Kanor raconte la résistance actuelle face aux violences post-coloniales, policières et mémorielles. De l'Atlantique écorché au bitume parisien et des nuits guyanaises aux aubes martiniquaises, elle tente de rendre compte de la pulsion qui entraine les peuples du silence à l'éruption, et de la résignation à la résistance. Quatre textes pour exprimer les sentiments de tous ceux qui recherchent les jarres d'or qui leur ont été confisquées.

L'émission À la 1ère page est diffusée les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La 1ère. L'émission est réalisée par Jean-Luc Benzimra.