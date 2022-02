L'armée d'Edward : un thriller techno et écologiste 

Tout le monde et en même temps personne… En effet, à part quelques activistes médiatiques, certaines organisations non gouvernementales et des forums stériles sur le Climat, l’Humanité semble foncer dans le mur en détruisant allègrement la seule planète qu’elle possède pour assurer son existence. Même cette dernière phrase semble vide de sens tellement elle ressemble à un poncif éculé. La prise de conscience semble dure à arriver.

Le premier roman de Christophe Agnus, L’armée d’Edward, semble naître de ce constat empli de radicalité et de désespoir. Nous n’avons plus le temps de subir des décisions gouvernementales sans envergures, de subir la mauvaise conduite écologique de grands groupes industriels plus préoccupés par leur profit que la sauvegarde environnementale, aidés en cela par des lobbys puissants ayant infiltrés toutes les strates du pouvoir.

Ainsi, dans un futur proche, le Président des États-Unis, clone maléfique de Trump, est enlevé sous les yeux médusés de son service de sécurité. Au premier trou de son parcours de golf préféré, l’homme le plus puissant de la planète semble avoir été happé par un séisme terrestre. Disparu. Enlevé plus exactement.

Le même jour, vingt puissants, vingt grands de ce monde, au quatre coins de la planète sont également soustraits à la vigilance de leur service de protection.

C’est le début d’une chasse à l’homme absolue où technologies ultimes et moyens humains hors normes vont être mis en oeuvre pour découvrir et éliminer cette armée d’Edward.

Cette dernière n’a qu’une seule revendication pour rendre leur liberté à ces hommes et femmes enlevés, responsables en partie de l’état écologique déplorable de notre planète. Mais quelle revendication !! Une demande impossible pour bien des États, bien des multinationales !!

Ainsi, ce thriller techno, à la conscience écologique revendiquée, se lit d’une traite, sans temps mort. Et même si par instant la fiction, l’emphase engagée et les bons sentiments peuvent sembler l’emporter sur le réalisme déprimant d’une réalité connue, L’armée d’Edward pourrait être une réponse à une catastrophe globale qui nous entraîne progressivement à notre perte.

L’armée d’Edward, la radicalité écologique absolue comme réponse à une catastrophe annoncée. Le monde ne sera plus jamais le même.

Jérôme Pitt, Libraire Furet du Nord de Lille