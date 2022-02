Black Girl : le monde de l'édition en prend pour son grade

Et si votre voisine de bureau vous voulait du mal ? La jeune Nella Rogers travaille à New York dans une prestigieuse maison d'édition et semble destinée à une carrière prometteuse. Cependant, elle souffre du manque de diversité au travail ainsi que des micro-agressions qu'elle subit au quotidien. Elle se retrouve constamment tiraillée entre le désir d'exprimer ses véritables opinions et la nécessité de préserver son poste.

Manque de représentation, micro-agressions et un besoin de plus de diversité dans le monde du livre américain, voilà un quotidien pesant. Percutant, ce roman pose beaucoup de questions. Comment faire entendre sa voix quand on est seule ? Pourquoi ce sentiment permanent d’être en compétition avec les autres ? Existe-t-il des similitudes avec l’édition française ?

L’autrice bouscule les codes et propose une histoire pertinente, mélange de réflexion sociologique et de suspense. Black Girl est un petit ovni qui mérite que l’on se penche dessus. Véritable révélation, on gardera un œil sur les prochaines publications de Zakiya Dalila Harris.

Jenny D. Furet du Nord Montigny le Bretonneux