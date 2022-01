Tuhami de Vincent Crapanzano, resté intraduit en français depuis 40 ans

Paru en 1980, Tuhami fait partie de ces classiques mondiaux de l’anthropologie dont l’édition français a jugé bon de se passer ces quarante dernières années. Très certainement en raison de son manque de conformisme en regard de la doxa hexagonale : il ne s’agit plus de l’étude d’une « culture », d’un « peuple » ou d’une « ethnie », mais d’un personnage unique, singulier, dont le discours rendu vivant dans le récit de Crapanzano défiait trop les grilles d’analyse traditionnelles.

C’est au long des années 1970 qu’il a fréquenté Tuhami, un tuilier miséreux de Meknès au Maroc. Ce dernier se déclarait marié à une démone, une djinniya, laquelle lui menait la vie dure. Mais plutôt que de classer les récits littéralement extraordinaires de Tuhami au chapitre des fantasmagories et élucubrations, ou de la « mythologie », l’anthropologue s’est appliqué, rencontre après rencontre, à les comprendre en profondeur, jusqu’à saisir ce qu’ils réverbéraient de la personnalité exceptionnelle du tuilier, de son monde, de son histoire.

L’enquête de Crapanzano heurte ainsi les limites de ce qui est considéré comme le « réel » et décale le regard aux fins de cesser enfin d’être surplombant pour parvenir à embrasser une conception du monde différente mais non inaccessible. Le récit de l’enquête qui nous est ici livré heurte alors les limites de ce qui est considéré comme le « réel » et se fait la chronique d’une rencontre qui a bouleversé les modes d’écriture sur l’altérité. Cet ouvrage fondateur n’avait jamais été traduit en français.

En voici les premières pages, proposées en avant-première par l'éditeur, Anacharsis :

Vincent Crapanzano est Distinguished Professor en anthropologie à l'université de New York. il travaille sur des terrains divers tels l'ethnopsychiatrie ou l'épistémologie de l'interprétation. Il a publié de nombreux ouvrages, dont, en France, Les harkis. Mémoires sans issue (trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj, Gallimard, 2012). Il est reconnu comme un des anthropologues les plus influents. (traduction Paulin Dardel et Dominique Bairstow ; Bernard Traimond pour la postface)