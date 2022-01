Catherine Deneuve croise Virginia Woolf et Mrs Dalloway

Ce mois de juin d’après-guerre n’en est pas moins radieux. Quant à Lucrezia, déracinée de son Italie natale, elle tente de retrouver son mari dans la froide Angleterre. Septimus est là, mais absent. Pâle vétéran décoré, le jeune homme reste hanté par les tranchées et les bombes. Parfois, il entend la voix d’un de ses amis morts au front.

« Elle ne dirait plus jamais de personne, il est ceci, il est cela. Elle se sentait très jeune ; et en même temps, incroyablement âgée. Elle tranchait dans le vif, avec une lame acérée ; en même temps, elle restait à l’extérieur, en observatrice. Elle avait, en regardant passer les taxis, le sentiment d’être loin, loin, quelque part en mer, toute seule ; elle avait perpétuellement le sentiment qu’il était très, très dangereux de vivre, ne fût-ce qu’un seul jour. » V. W.

Texte : traduction de l’anglais (Grande-Bretagne) de Marie-Claire Pasquier, Gallimard, 1994, 2020.

Catherine Deneuve est la plus célèbre des actrices françaises. Après un premier grand rôle dans Les Parapluies de Cherbourg (1964) de Jacques Demy, elle crève l’écran avec sa sœur Françoise Dorléac dans la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort (1967). Nommée 14 fois pour le César de la meilleure actrice, elle l’obtient pour deux rôles : dans Le Dernier Métro de François Truffaut (1981) et dans Indochine de Régis Wargnier (1993). De Bonjour tristesse de Françoise Sagan (1986) à Le silence même n’est plus à toi d’Aslı Erdogan (2017), elle est l’une des plus fidèles interprètes de « La Bibliothèque des voix » depuis sa création par Antoinette Fouque.

Virginia Woolf (1882-1941), génie de la littérature britannique, est l’autrice d’une œuvre majeure dont le modernisme ne cesse de surprendre. Également critique et éditrice, elle navigue au cœur du cercle intellectuel du Bloomsbury Group et fonde en 1917, avec Leonard Woolf, sa propre maison d’édition : the Hogarth Press. Grâce à elle, le couple édite et imprime leurs œuvres, dont, en 1925, Mrs Dalloway. Célèbre pour son écriture expérimentale et sa technique du flux de conscience, Virginia Woolf marque aussi les mémoires pour son humour intelligent et son engagement pacifiste.