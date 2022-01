Hauts-de-Seine : un portail numérique pour valoriser les ressources documentaires

Le cloud bio, c’est possible... Depuis 2017, deux designer d'interaction, Monika Seyfried et Cyrus Clarke, à travers leur projet Grow Your Own Cloud (Faites pousser votre propre cloud) explorent des moyens plus éthiques et écologiques de stocker nos données. L’ADN représenterait la plus grande bibliothèque jamais envisagée par l’être humain, disposant d’une capacité de stockage fantastique. Et celles des plantes plus encore. La forêt du coin, changée en entrepôt de stockage de données ?