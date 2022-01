Le Crépuscule des abeilles : le danger des pesticides, à deux voix

Elsa est une jeune avocate brillante et déterminée, Alice une apicultrice vive et débrouillarde. Deux jumelles, deux rêves, et un même amour du vivant : l’une plaide la cause des victimes silencieuses de l’industrie agrochimique qui exploite et abîme la nature impunément ; l’autre aspire à une vie simple dans une ferme de campagne en Dordogne où elle changerait le monde à son échelle. Elles partagent toutes les deux l’ambition de créer une société plus respectueuse du vivant et de la nature.

Alors qu’Elsa parvient à obtenir la condamnation en première instance d’Oxol, une firme agrochimique, pour homicide volontaire dans une affaire d’empoisonnement au glyphosate – une première en France –, un véritable marathon judicaire s’engage jusqu’au procès en appel, avec son lot de surprises, de techniques de manipulation de données scientifiques et de conflits d’intérêts.

En voyant ses ruches être décimées les unes après les autres, Alice découvre de son côté l’implacable réalité derrière l’usage des pesticides comme le glyphosate : l’empoisonnement systémique de la terre et de l’eau, l’extinction massive des insectes pollinisateurs, la chute de la fertilité, la désinformation volontaire de l’industrie à l’égard des agriculteurs ou l’ampleur du drame sanitaire dont ils sont les premières victimes.

Une double narration qui mêle le combat juridique d’Elsa et la réalité du terrain d’Alice. Célestin Robaglia tisse une histoire complète sur la question des pesticides, leur traitement en droit et leurs conséquences auprès du grand-public pour susciter une réflexion large chez son lecteur.

L’auteur construit son roman en s’appuyant sur des études scientifiques, des chiffres, l’explication de concepts juridiques ou encore le rappel de faits historiques qui enrichissent la compréhension des enjeux et conflits d’intérêts sous-jacents.

Sans occulter les polémiques et faits accablants sur le sujet des pesticides, ce roman donne des pistes de leviers stratégiques à enclencher par la société civile pour agir et imposer à nos dirigeants une interdiction totale des pesticides de synthèse.

Tana éditions vous proposent de découvrir le premier chapitre :

À la fin de ses études d’arts appliqués, Célestin Robaglia quitte Paris pour la Bretagne où il fonde un écolieu avec un groupe d'amis afin de vivre en accord avec ses aspirations profondes : la quête d'un mode de vie respectueux du vivant et de l'humain, et la connexion à la nature. Le Crépuscule des abeilles est son troisième roman, un texte engagé issu de sa conviction que l’enjeu majeur de notre époque est de préserver la biodiversité et les équilibres naturels fragilisés afin de maintenir la possibilité d’un avenir décent pour l’humanité.

Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022