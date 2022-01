La bibliothèque de la juge Ruth Bader Ginsburg mise aux enchères

À sa mort à l'âge de 87 ans en septembre 2020, la célèbre juge démocrate de 1993 à sa mort, a laissé derrière elle une grande bibliothèque personnelle qu'elle avait constituée avec son mari pendant 60 ans.

Les livres de poche du couple ont été donnés à des bibliothèques de prison, les livres d'art distribués aux membres de sa famille, et les livres liés à la musique ont été légués au Washington National Opera. Plusieurs membres de la famille ont ensuite choisi des livres pour eux-mêmes, et le reste, commente encore la fille de Ruth Bader Ginsburg, est allé chez Bonhams pour la vente future.

Ces livres restants, explique de son côté Catherine Williamson, directrice des beaux livres et manuscrits chez Bonhams, à Bloomberg, couvrent « un large éventail des intérêts intellectuels et personnels de Ruth Bader Ginsburg ».

Beloved de Toni Morrison, dédicacé Ginsburg et son mari Martin.

« Une poignée » de manuels de droit sont abondamment annotés, décrit encore Williamson, tout comme la copie personnelle de Ginsburg de la Harvard Law Review de 1957-58, l'année où elle en était membre. Sont inclus encore plusieurs volumes relatifs aux affaires de la Cour suprême, ou encore des objets personnels de la célèbre juriste, tels des diplômes honorifiques.

L'édition fortement annotée de Ginsburg de la Harvard Law Review 1957-58, estimée entre 2 500 $ à 3 500 $.

Il y a aussi « certaines œuvres qu'elle aurait lues et qui ont résonné avec elle », poursuit Williamson, « comme des classiques féministes historiques ». Des copies signées de livres de Jane Goodall, Al Gore, un Toni Morrison expriment le lien amical qu'elle a pu avoir avec ces auteurs.

Le Beloved signé par toni Morrison, par exemple, qui est signé et inscrit à « Ruth and Marty Ginsburg »,est estimé à 500 $, comme My Life on the Road de Gloria Steinem, quand un exemplaire de Making Your Case d'Antonin Scalia, également signée, est estimé à 700 $.

Une première édition de My Life on the Road de Gloria Steinem, dédicacée à Ginsburg et estimée entre 300 $ et 500 $.

L'estimation basse pour l'ensemble de la vente est de 60 000 $, déclare Williamson, un nombre relativement modeste, car les livres sont évalués comme des livres et non comme des objets de collection. Mais en réalité, dit-elle, « je m'attends à ce que cette vente fasse plusieurs fois ce montant. »

« Je pense que les gens qui s'intéressent à l'histoire américaine et à l'histoire du système judiciaire seront enthousiasmés », ajoute encore Catherine Williamson. « Peut-être que vous ne savez pas encore que vous êtes un collectionneur de livres, mais vous savez que vous aimez Ruth Bader Ginsburg, alors c'est la vente parfaite pour vous », conclut-elle.

Un doctorat honorifique décerné à Ginsburg par le Smith College en 1994, estimé entre 800 et 1 200 $.





crédits photos : Bonhams