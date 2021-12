Wendy – Maître ès arts, de Walter Scott : crise existentielle artistique

En narrant les exploits fantasques et les travaux scolaires de Wendy, le bédéiste Walter Scott explore les rouages du couple ouvert et du polyamour, s’intéresse au statut précaire des artistes et aborde des thèmes complexes tels que l’identité de genre, le travail du sexe et la consommation de drogue. On retrouve ainsi l’hilarante Wendy, cette fille qui nous ressemble tant, pour suivre le spectacle de sa transformation : cette artiste millénariale avec un penchant pour faire la fête gagnera peu à peu en reconnaissance et deviendra une amie, une prof et peut-être même… une maître ès arts.

Les éditions de la Pastèque vous propose d’en découvrir un extrait :

Walter Scott est un artiste interdisciplinaire qui fait des BD, des dessins, des vidéos, des performances et des sculptures. Sa série de bandes dessinées Wendy raconte les mésaventures incessantes d’une jeune artiste évoluant dans une version satyrique du monde de l’art contemporain. Wendy est l’héroïne de deux volumes publiés précédemment. On a pu la voir dans Canadian Art, Art in America et le site web du New Yorker. La série a été sélectionnée dans l’édition 2016 de l’anthologie Best American Comics. Scott a obtenu une maîtrise en beaux-arts de l’Université de Guelph en 2018.

