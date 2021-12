Mille secrets mille dangers, d'Alain Farah : vertigineuse mise à nu

Auteur de deux romans célébrés par la critique, Matamore nº 29 (2008) et Pourquoi Bologne (2013), Alain Farah revient avec son œuvre la plus singulière et la plus ambitieuse, sur la famille et l’immigration, la souffrance et le deuil, l’argent et la religion.

Alain épouse Virginie en la crypte de l’oratoire Saint-Joseph à Montréal. En apparence, c’est le plus beau jour de sa vie. Le marié est entouré de ses beaux-parents, de sa meilleure amie, de son cousin et de ses parents, qui ont quitté les guerres du Moyen-Orient pour le Québec, où ils se sont livré une autre sorte de guerre, familiale, intime, impitoyable : divorce, avocats, déchirements. La table est mise ce jour-là pour un désastre. Le mauvais œil attend son heure. Car Alain va mal, de mal en pis, son corps et son esprit l’abandonnent, au moment même où un nom maudit resurgit des années noires du passé. Un nom vite rejoint par une voix, un corps, une histoire : un fantôme se fait chair, qui a plusieurs visages. Et tout ce qu’on a voulu oublier, tout ce qu’on a refusé de voir, tout ce qu’on a détesté vient réclamer son dû.

Les éditions Le Quartanier vous propose d’en découvrir un extrait :

Né à Montréal en 1979 de parents libanais d’Égypte, Alan Farah enseigne la littérature française à l’Université McGill. Au Quartanier, il a publié Quelque chose se détache du port (2004), Matamore nº 29 (2008) et Pourquoi Bologne (2013). Il est aussi l’auteur d’un essai, Le gala des incomparables : invention et résistance chez Olivier Cadiot et Nathalie Quintane, paru en 2013 aux éditions Classiques Garnier.

