Harry Potter aux enchères, et la première édition pulvérise un record 

« Non seulement c'est le livre Harry Potter le plus cher jamais acheté, mais c'est surtout l'œuvre de fiction du 20e siècle publiée dans le commerce la plus chère jamais vendue », a déclaré Joe Maddalena, vice-président exécutif d'Heritage Auctions dans un communiqué.

Alors que les enchères ont commencé à 75.000 dollars (près de 66.000 €), une longue série de nouvelles enchères ont permis à cette enchère d'établir ce nouveau record de vente. Seuls 500 exemplaires cartonnés du livre existent dans cette première édition Bloomsbury. La plupart était, à la base, destinée à des bibliothèques publiques. Des premiers exemplaires qui suivirent des débuts difficiles pour JK Rowling, rejetée d'abord par une douzaine d'éditeurs.

Au fil des années, ces fameux 500 exemplaires se sont régulièrement retrouvés dans la presse et les maisons d’enchères, avec des résultats de plus en plus significatifs — suivant la qualité des exemplaires. L’une des plus extraordinaires demeure celle d’une Britannique aidant sa mère à faire du rangement, durant le confinement. Elle s’apprêtait alors à refourguer le livre pour quelques dizaines de centimes… avant de saisir son erreur : moralité, plus de 75.000 € empochés.

Cette première édition peut être facilement identifiée grâce à deux erreurs typographiques. La quatrième de couverture est mal orthographiée : à la place de « philosopher's » — on peut lire « philospher’s ». Et à la page 53, dans une liste de matériels scolaires, on trouve deux fois la mention « 1 wand » (une baguette). De plus, le nom de l’auteure indiqué est « Joanne Rowling ».

Les quelques exemplaires qui sont apparus dans différentes enchères se vendent toujours à des prix impressionnants : deux autres ayant été vendus en 2021 pour plus de 138.000 dollars, précise Joe Maddalena.

Dans cette vente aux enchères, ont également été cédées des premières éditions de la trilogie du Seigneur des Anneaux, des Chroniques de Narnia de CS Lewis. Mais également du classique américain, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper Lee. signée par l'auteure disparue en 2016, vendu à 35.000 dollars, ou encore de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, parti pour 23.750 dollars.

Crédits : Heritage Auctions