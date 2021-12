À la 1ère page : Isabelle Kichenin, Jade Amory et Mikaele Tui invités

Mercredi 15 décembre 2021

Isabelle Kichenin, Karma, Éditions Poisson Rouge.oi

Libraire, puis journaliste pendant douze ans, Isabelle Kichenin se consacre à la littérature en 2017. Son premier roman, Gourmande, traite des violences faites aux enfants et leurs séquelles. Le livre provoque de nombreuses réactions de lecteurs et lectrices, désireux eux aussi de partager leur souffrance. Touchée par cette situation, l’auteure conçoit un programme d’accompagnement à l'expression, avec des ateliers d’« écriture bienveillante ».

Dans son nouveau roman, Karma, Isabelle Kichenin réalise une longue démarche personnelle pour assumer le lien si particulier qu'elle entretient avec La Réunion, territoire sur lequel elle vit depuis ses sept ans, mais surtout lieu de naissance de son père. Vingt ans après sa mort, à partir du dossier de pupille quasiment vide de l’enfant abandonné qu’il était, elle crée un personnage de fiction : Lucien. Tantôt père de réparation, tantôt père d’émotions, il l’aide à encaisser les chocs, mais surtout à surmonter l’inceste et les non-dits… Le début d’une longue introspection pour l’auteure, qui nous livre une double histoire – celle sur la vie de son père, ainsi que le récit de sa propre existence. Deux parcours de résilience qui se répondent et finissent par se retrouver.

Mercredi 22 décembre 2021

Jade Amory, Noémie au parc des Mamelles, Caraïbéditions

Illustratrice et auteure martiniquaise, Jade Amory cherche à promouvoir le patrimoine de la Caraïbe à travers ses livres illustrés pour enfants. Elle souhaite offrir à la jeunesse antillo-guyanaise des albums dans lesquels elle puisse s'identifier, aussi bien à travers les personnages qu’à travers les lieux représentés.

Son livre Noémie au parc des Mamelles est le deuxième album de sa série « Noémie ». La jeune héroïne antillaise de 8 ans adore voyager et visiter de nouveaux lieux avec ses proches. Dans ce nouvel album, elle part à la découverte du célèbre zoo de Guadeloupe. L’occasion pour les lecteurs de rencontrer toutes sortes d’animaux incroyables, mais aussi de s’intéresser aux richesses des territoires mis en valeur à travers les illustrations de la jeune auteure.

Mercredi 29 décembre 2021

Mikaele Tui, Uvea, coécrit avec Élise Huffer, éditions de l’Institut des études du Pacifique / Service des affaires culturelles de Wallis

Ancien journaliste radio, Mikaele Tui fait sa carrière dans le service territorial des affaires culturelles. Parallèlement, il occupe des fonctions coutumières de premier rang. Membre de la chefferie royale en tant qu’aliki – représentant des nobles –, il transmet la coutume aux jeunes générations. Gardien de cette culture ancestrale, il met en place en 2005 un courant rénovateur pour la conservation des traditions et contre la démocratisation des institutions coutumières. Il participe également à la numérisation d’archives maristes et d’Outre-mer et se rend en mission territoriale sous mandat de l’ONU. En 2017, il crée l’association Felave’i Fiafia pour faire connaître la culture et les traditions de Wallis-et-Futuna dans l’Hexagone.

Son livre Uvea est le fruit d’une collaboration avec l’anthropologue Élise Huffer et devient le premier livre entièrement écrit par des Wallisiens vivant sur l’île de Wallis. À travers des thèmes tels que la chefferie royale, la langue, l’éducation traditionnelle et contemporaine, la religion ou encore les coutumes, les auteurs entraînent le lecteur dans un voyage à travers le temps et les multiples mondes d’Uvea (Wallis).

L'émission À la 1ère page est diffusée les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La 1ère. L'émission est réalisée par Jean-Luc Benzimra.

Photographie : Jade Amory, invitée pour Noémie au parc des Mamelles, Caraïbéditions