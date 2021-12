L’affaire Rambla : Agnès Grossmann sur les trâces du fantôme de Ranucci

Derrière le récit minutieux de l’affaire « du pull-over rouge » et les débats houleux sur l’erreur judiciaire et la peine de mort, il y a le destin du frère de Marie-Dolorès : Jean-Baptiste Rambla, qui tuera deux fois, deux femmes, à treize ans d’intervalle, sa patronne en 2004 et une jeune inconnue en 2017.

Agnès Grossmann reconstitue parfaitement l’une des affaires criminelles qui ont le plus marqué la société française et le parcours tragique d’un homme et d’une famille, disloquée par la perte et le chagrin, emportée dans la tourmente judiciaire, politique, et la machine médiatique.

Concis, humain, passionnant, L’affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci raconte un destin et retrace toute une époque : les années 1970, la France de Giscard en pleine mutation, et le débat essentiel sur la peine de mort qui suscitait les passions, jusqu’à son abolition.

L'éditeur, Presses de la Cité, nous en propose ici les premières pages.

Agnès Grossmann est journaliste. Réalisatrice de documentaires et de reportages, elle a signé plus de quinze portraits de criminels pour l’émission de France 2 Faites entrer l’accusé, et a enquêté sur de nombreuses grandes affaires judiciaires telles que celles d’Omar Raddad, Francis Heaulme, Patrick Dils, Roberto Succo. Elle est également l’auteur de plusieurs livres, dont Les Salopes de l’histoire et L’Enfance des criminels.