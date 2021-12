L’homme qui arrêta le désert de Yacouba Sawadogo et Damien Deville : l'espoir

Depuis les années 1970, le désert menace inexorablement les terres de brousse du Burkina Faso. Sécheresses et famine ont bouleversé les écosystèmes sahéliens et la vie de ses habitants : les sols appauvris sont devenus incultivables, certaines espèces végétales ont disparu et de nombreux animaux ont fui ces terres arides.

Ces phénomènes climatiques extrêmes ont entraîné un important exode rural. Les villages se sont vidés et la désertification compromet la diversité culturelle, les traditions et le système résilient qui participaient jusqu’alors à l’équilibre et à l’émancipation des communautés locales.

Un homme a pourtant choisi de faire le chemin inverse. Yacouba Sawadogo a quitté son travail d’ouvrier pour retourner aux champs et vivre dans son village natal, Gourga. Seul, il se lance dans les années 1980 dans la reforestation du territoire, bien décidé à y ramener du vert et de la vie. Malgré les sols asséchés et le manque d’eau, il réhabilite le zaï, une technique ancestrale héritée du savoir des anciens de cette Afrique de l’Ouest.

Il sélectionne et réintroduit des espèces endémiques et fait sortir de terre une véritable pharmacopée. Après quarante années d’efforts et de travail patient et acharné, une forêt de 40 hectares est née. Et avec elle, la preuve que de nouvelles interdépendances entre nature et culture sont possibles.

Voici de quoi en découvrir les premières pages.

Yacouba Sawadogo est un paysan Burkinabé dans la région semi désertique du Sahel. Toute sa vie, il a planté une forêt aux portes du Sahara. Cette même forêt a permis à son village de continuer à exister, à la vie de revenir sur le territoire. Son action, reconnue maintenant dans le monde entier, lui a valu d’être le Prix Nobel de l’alternative en 2018 et le Champion de la Terre de l’Organisation des Nations Unies en 2020.

Damien Deville est géographe et anthropologue de la nature. Ces recherches s’intéressent aux relations à l’autre, humains comme non humains, et aux manières de construire de nouveaux projets territoriaux, par-delà Nord et Sud, par-delà nature et culture. Franco-Burkinabé, ses expériences en Afrique lui inspire son présent en Occident. Il milite en parallèle pour une société de relation au sein de l’Archipel des Alizées, et dirige la collection « le Temps des imaginaires » aux Éditions Tana.

