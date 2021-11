Protéger les oeuvres des auteurs avec la blockchain, nouvelle étape pour Edith & Nous

« Aider les primo-auteur.es à trouver leur maison d’édition est une mission fondamentale. Avec une équipe de fondateurs légitimes et enthousiastes et une proposition technologique robuste et riche de potentiel, je suis heureux et fier de pouvoir accompagner Édith & Nous », indique Pierre Conte, désormais actionnaire. Le montant des investissements réalisés n’a pas été communiqué.

Conséquence de ces arrivées, Edith & Nous met en place une automatisation d’ancrage de manuscrits, avant la publication des textes. En s’appuyant sur la solution blockchain Tezos, l’entreprise disposera de solutions pour protéger les manuscrits, en mettant un terme aux méthodes artisanales.

À compter de ce 29 novembre, tout manuscrit — ainsi que ceux déjà déposés — sera automatiquement protégé par cet outil. « Les auteurs pourront constituer une preuve d’antériorité de leurs travaux avec le certificat de dépôt qui leur sera adressé par Édith & Nous », indique un communiqué.

Le système d’horodatage est réputé infalsifiable et inaltérable du fait de la technologie blockchain. Les auteurs disposeront de la sorte d’une preuve d’existence de l’œuvre à date. Avec ce système, il est donc possible de protéger simplement et efficacement son œuvre durant toutes les étapes de sa création sans même y penser, il suffit de télécharger le certificat de dépôt.

Selon Thomas Vivien et Valentin Vauchelles, les deux fondateurs d’Édith & Nous : « Un auteur vit deux grandes angoisses dans sa vie, celle de ne pas être publié et celle de se faire “voler” son œuvre. Nous répondions déjà à la première en mettant en relation le bon auteur avec le bon éditeur, nous répondons désormais à la deuxième : les manuscrits déposés sur Édith & Nous sont de facto protégés en cas de litige. »

Simple et efficace, cette protection ne représente aucun coût supplémentaire pour les auteurs puisqu’elle s’inscrit dans l’abonnement initial d’Édith & Nous dès aujourd’hui (7,99 € par mois les trois premiers mois puis 9,99 € par mois pour protéger et présenter jusqu’à 10 manuscrits à plus de 70 éditeurs parmi 50 catégories).

Pour Thomas Vivien et Valentin Vauchelles, « comme pour toute révolution dans les usages, il y aura un avant et un après. Il était important pour nous de proposer cette protection sans augmenter le montant initial de l’abonnement afin de la rendre accessible au plus grand nombre ».