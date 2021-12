Bile en tête, de Sébastien Bouillé : une incarnation visqueuse du vide intérieur 

To bile or not to bile! Faire de la bile n’est pas mauvais en soi, mais s’en faire trop, devenir un bilieux, submergé par cette humeur jaune verdâtre, porteuse, dit-on, de colère, peut vous tourner les sangs et vous enrager à mort. Dont acte avec Arnaud Pfimlin, le héros en roue libre de Sébastien Bouillé, qui voit peu à peu sa bile lui monter à la tête, l’emplir et la saturer.

La scène est à Barcelone. Notre homme y est téléopérateur au sein d’une escouade laborieuse où, entre petit chef flemmard, « Gros Con », et comparses pittoresques, le temps se passe à conseiller, rassurer, courtiser, balader les malheureuses victimes d’une technologie dite de pointe signée... Goopple. Seul moyen de s’en sortir : innover, trouver un truc à soi. Arnaud invente une application miracle mais se fait doubler sur le fil. Ni la pratique de la photo d’art ni surtout la rencontre miraculeuse avec Marie combleront son mal-être.

Marie et Arnaud, à qui naît un fils, songent un moment à revivre au sein d’une communauté néo-hippie plus vraie que nature, rien n’y fait. Commence alors une dérade amère. Arnaud s’arrache, dévisse, démissionne et devient un bilieux teigneux, un marlou urbain survivant à grand renfort de minables combines et de violence lâche. Un ultime sursaut le sauvera-t-il de cette sempiternelle crue noire et bilieuse ?

Sébastien Bouillé montre la dénaturation progressive et irréversible d’un individu égaré d’abord par l’usage d’une langue factice, la novlangue téléphonique, jactance utilitaire et superficielle générant au fil des jours un vide intérieur croissant, un désert envahissant. Arnaud se complaît dans un cynisme funeste avant de sombrer dans un nihilisme morbide. Malgré tout, Bile en tête reste un premier roman réjouissant tant l’auteur manie avec talent un humour dissonant, grinçant et burlesque.

Les éditions Le Dilettante et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir un extrait, avant sa parution le 5 janvier prochain:

Sébastien Bouillé a été grand reporter pendant près de dix ans ; il a parcouru le Moyen-Orient et y a vécu. Puis il s’est dit qu’il serait plus heureux en Espagne, à travailler moins et inventer des histoires. Et il avait raison.

DOSSIER - Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022