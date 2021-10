Avec Mater, Stanislas Moussé poursuit “son improbable tapisserie de Bayeux

Mater continue la saga épique initiée avec Longue vie et poursuivie avec Le Fils du roi. On retrouve dans cet opus le goût de Stanislas Moussé pour des univers proches d’un J.R.R. Tolkien. Mais avec l’humour et les références pop culture en plus (on pense notamment à Zelda ou World of Warcraft).

Alors toujours pas de mots ? Non. Toujours pas. Avec un style néo-ligne claire, des planches grouillantes de détails et un imaginaire épique étonnant, Mater confirme le talent de Stanislas Moussé, qui utilise l’humour et un trait naïf pour mieux décaler les codes du genre de l’heroic fantasy. Toujours armé de son Rotring 0.2, Stanislas Moussé tisse, de livre en livre, son improbable tapisserie de Bayeux.

Les éditions du Tripode vous en proposent un extrait inédit :

Stanislas Moussé est né en 1986 à côté de Nantes. Après des études d’histoire, il travaille à la librairie Coiffard. Au cours d’un été, il découvre le canton du Valais, en Suisse, et com- mence à travailler dans les alpages. Il vit désormais dans le massif des Bauges avec sa famille. Il partage sa vie (et ses saisons) entre son travail de gardien de troupeau et la création de bandes dessinées. Son premier album, Chaos, a été publié en 2018 par Super Loto éditions. Il est l’auteur au Tripode de Longue vie (2020), Le Fils du roi (2020) et Mater (2021).