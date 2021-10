Le dessinateur Vincent Mallié s'empare des aventures d'Arsène Lupin

Le 20 octobre, sortira, aux éditions Margot, une version intégrale d'Arsène Lupin gentleman cambrioleur somptueusement illustrée par Vincent Mallié (Le Grand Mort, La Quête de l'oiseau du temps, Ténébreuse...). Ce très bel ouvrage (couverture avec dos toilée et dorures) reprend le texte de Maurice Leblanc sorti en 1905, remis en lumière grâce à la série Lupin diffusée sur Netflix.

Les ventes du roman ont été boostées, permettant au public de (re)découvrir les aventures de Lupin.

« Nous avons eu envie de mettre notre grain de sel et notre savoir-faire là-dedans ! C’est ainsi que Vincent Mallié s’est emparé de ce classique, pour notre plus grand bonheur. Quarante illustrations réalisées à l’encre et à l’aquarelle viendront ainsi donner vie aux aventures du célèbre cambrioleur. L’album bénéficiera d’un grand format et de finitions soignées (dorure et dos toilé sur la couverture, beau papier, etc.) », indique l'éditeur.

Et voici une sélection des ces pages...