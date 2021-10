À la 1ère page : Raphaël Confiant, Jennifer Richard et Marijosé Alie

Mercredi 13 octobre 2021

Jennifer Richard, Le diable parle toutes les langues, Éditions Albin Michel

L’histoire sulfureuse de Basil Zaharoff, éminence grise des grandes puissances et légendaire marchand d'armes du XXe siècle.

Dans Le diable parle toutes les langues, Jennifer Richard nous entraîne dans le sillage du marchand d'armes Basil Zaharoff (1849-1936). Magnat de la presse, de la finance et du pétrole, ami et complice de tous les chefs d'État, mécène de toutes les causes, son influence sur le monde a été aussi néfaste qu'invisible. De la boue des tranchées aux hôtels de luxe à Monaco, de la répression des grèves à l'assassinat de Jaurès, de Cuba à la Namibie en passant par les Balkans, Basil Zaharoff a profité de tous les conflits armés et sociaux. Jusqu'à son dernier souffle, ce fils de petit commerçant grec né dans l'Empire ottoman a manœuvré sans éthique et sans remords pour nourrir la guerre. Jennifer Richard dresse un portrait fascinant de cette incarnation d'un capitalisme sans foi ni loi.

Mercredi 20 octobre 2021

Marijosé Alie, Entretiens avec Aimé Césaire, Éditions Hervé Chopin

Portrait d'Aimé Césaire, l’un des plus grands écrivains et poètes du XXe siècle.

Entre 1983 et 2007, la journaliste et écrivaine martiniquaise Marijosé Alie a suivi Aimé Césaire dans sa vie publique et dans sa vie d’écrivain. À l’occasion d’interviews ou d’échanges plus intimes, elle n’a cessé de questionner le politique, le poète, le dramaturge et l’homme. À la faveur de ces conversations devenues au fil du temps des moments de grande complicité, Marijosé Alie a tenté d’aller au plus près de la pensée de celui qui a défendu toute sa vie la négritude, la dignité de l’humanité et les identités multiples. Elle a déchiffré les pauses et les silences derrière les discours, les expressions de son visage ou celles de son corps et a tenté de faire parler l’homme. Elle propose, à travers cet ouvrage, le portrait d’un homme simple, pudique et incandescent. Une lecture éclairée de sa vision du monde.

Mercredi 27 octobre 2021

Raphaël Confiant, La Muse ténébreuse de Charles Baudelaire, Éditions Mercure de France

La passion torride et destructrice entre Baudelaire et la mulâtresse Jeanne Duval.

Qui était Jeanne Duval, qui a partagé la vie d'un des plus grands poètes français ?

Inspiratrice et muse pour les uns, femme vénale et dépravée pour les autres, elle a été accusée d'être responsable de la chute du poète Charles Baudelaire. Dans son roman foisonnant émaillé de vers célèbres, Raphaël Confiant nous raconte la passion torride, délétère et sublime entre Jeanne Duval et Charles Baudelaire. Des pavés parisiens de l’île Saint-Louis jusqu’aux îles Mascareignes, en passant par Saint-Domingue devenue Haïti, et la Belgique, sa plume alerte nous entraîne sur les traces du poète français, auprès duquel évoluent tous les grands artistes de ce XIXe siècle flamboyant, Nadar, Dumas, Lamartine, Flaubert, Manet, Delacroix, Nerval, Gautier, et bien d’autres.

L'émission À la 1ère page est diffusée les 3 derniers mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La 1ère. L'émission est réalisée par Jean-Luc Benzimra.