La mer, sous toutes les coutures : Atlas insolite des grandes bleues

Envoûtante, dangereuse et infiniment mystérieuse, la mer surprend autant qu’elle fait rêver. Dans cet atlas, on se lance dans un voyage à bord d’embarcations révolutionnaires pour faire escale sur des îles pas comme les autres, on part à la rencontre de créatures semblant venir d’un autre monde, on découvre des phénomènes invraisemblables, on plonge au cœur de cités englouties, on visite des hôtels et des musées sous l’eau.

Les 256 pages de cet ouvrage illustré de photos, plans et cartes anciennes nous montrent une mer telle qu’on ne l’a jamais vue.

Docteure en littérature, Ophelie Chavaroche est une exploratrice du visible et de l’invisible, spécialiste d’histoire de l’art et de philosophie. Dans ses enseignements à Sciences-Po, ses conférences en entreprise et ses livres, elle propose des voyages à travers le temps et l’espace qui font la part belle à l’imaginaire, à la curiosité et à l’aventure. Comme le capitaine Achab dans Moby Dick, elle aime « naviguer par les océans et les bibliothèques ».

Cascade sous-marine © Myroslava Bozhko - Shutterstock - Belles Balades ;

Ileception © MilletStudio - Adobe Stock - Belles Balades

Les marées rouges © TriggerPhoto - iStock - Belles Balades

Phare de Cordouan © Raymond Riehl - Shutterstock - Belles Balades

Dragon des mers feuillu © Klaus Stiefel - Flickr - Belles Balades

mer d'étoiles des Maldives © AtanasBozhikovNasko - iStock - Belles Balades