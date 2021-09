Karel Čapek, de la poésie des jardins à l'avénement du jardinier...

Ce livre de Karel Čapek, paru à Prague en 1929, est une véritable petite merveille, et non un « pensum » d’horticulture comme son titre pourrait le faire croire. En effet, il suffit de regarder les quelques dessins de Josef Čapek – le frère de Karel – qui font partie intégrante de l’oeuvre, pour saisir tout l’humour, la tendresse et l’originalité de l’ouvrage.

Fleurs et plantes sont bien présentées avec la rigueur du spécialiste, mais un spécialiste qui est aussi poète : et qui mieux que le poète peut nous faire sentir les fleurs, humer la terre et respirer la beauté d’un jardin ? Mois par mois, tel un almanach, Karel Čapek nous propose de saisir notre jardin à pleines mains, pour en faire notre paradis !

Pour la première fois, ce texte est édité en belle édition cartonnée.

Karel Čapek (1890-1938) est l’un des plus importants écrivains tchécoslovaques du xxe siècle. Son texte est orné de dessins de son frère Josef, lui-même artiste et inventeur du mot « robot ».