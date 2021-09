À quoi penses-tu ? de Jean-Louis Fournier : derrière le regard des animaux, 

Jean-Louis Fournier le raconte : « Ma chatte Artdéco m’observe de son regard si pénétrant. J’ai toujours eu une envie folle de savoir ce qui se passait dans ces têtes hirsutes, couvertes de plumes, de poils, de cuir, d’écailles... derrière ces yeux étonnés, parfois inquiets... Une idée m’a traversé l’esprit, je vais donner ma langue au chat. On a coutume de dire, à propos des animaux : « Il ne leur manque que la parole. » Je vais la leur donner, la parole, et organiser un micro-trottoir zoologique pour découvrir leurs joies, leurs peines, leurs émotions et leurs sentiments. J’ai déjà réussi à faire parler une vache, la Noiraude, et un oiseau, Antivol. Alors, pourquoi pas les autres animaux ? »

Alors, voici que la chatte Artdéco philosophe : « L’homme n’est-il pas capable de tuer terre et mer ? » L’huître reproche aux hommes de lui mettre du citron dans les yeux. Quant à l’hirondelle, elle raille les gros : « Avez-vous déjà vu des oiseaux obèses ? » La biche admire la patience et le talent des photographes animaliers, prend la pose et au moment du clic se sauve, car elle est taquine !

Le résultat est surprenant, souvent poétique, d’une touchante justesse. Il faut dire que sous la vigilance quotidienne de sa chatte Artdéco, Jean-Louis Fournier n’a pas droit à l’erreur ! Une odyssée instructive chez nos amis pas si bêtes que cela !

Les premières pages vous sont proposées en avant-première :

Écrivain et réalisateur, Jean-Louis Fournier est l’auteur de quarante livres, dont Grammaire française et impertinente (Payot, 1992) et Où on va, papa ? (prix Femina, Stock, 2008). Il a créé les dessins animés culte, La Noiraude et L’Oiseau Antivol.