L'île prisonnière, premier projet de Michel Bussi pour la télévision

Netease Games et Warner Bros. Interactive Entertainment annoncent que The Lord of The Rings : Rise To War, est disponible dès aujourd’hui sur Android et iOS. Les joueurs peuvent dès maintenant commencer à assembler leurs armées à la recherche de l’Anneau Unique dans ce jeu de stratégie sous licence officielle, se déroulant dans les lieux légendaires de la Terre du Milieu. Le jeu est disponible sur l’AppStore, le Google Play Store et le Galaxy Store.