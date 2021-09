La Grande Librairie s'installe à New-York le temps d'une émission

Après le succès des deux premières éditions (plus de 130.000 élèves inscrits et 500.000 téléspectateurs pour la finale diffusée en juin sur France 5), François Busnel vient d’annoncer la troisième saison de Si on lisait à voix haute. Les inscriptions de ce grand concours national organisé par La Grande Librairie et France Télévisions en partenariat avec Lumni et le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, seront ouvertes le mercredi 15 septembre.