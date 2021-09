Explorateur d'océans de Jean-Louis Étienne : préserver la Terre...

Quand il voit la mer pour la première fois, Jean-Louis Étienne a 10 ans. Enfant, c’est la montagne qui hantait ses rêves de bravoure. Pourtant, quand il s’engage pour son service national, c’est la Marine que le jeune médecin choisit. Puis, les rencontres et les embarquements s’enchaînent. Avec le père Jaouen, qui emmène en mer de jeunes toxicomanes en rupture avec la société et leur dispense sa leçon d’humanité : « Démerdez-vous pour être heureux. »

Avec Alain Colas, puis à l’école du grand Éric Tabarly pour la course autour du monde, avant de mener ses propres expéditions et de construire Antarctica qu’il conduit en Antarctique, dans le Pacifique et sur l’océan Arctique.

Aujourd’hui encore, l’explorateur regarde vers la mer. Bientôt il mettra à l’eau Polar Pod, une plateforme océanique habitée, grâce à laquelle il dérivera dans le Courant Circumpolaire Antarctique pour explorer l’océan Austral encore méconnu.

Jean-Louis Étienne est bien le plus marin des terriens. La mer est son champ d’exploration, d’investigation et de liberté. Une fois encore, en homme de terrain, Jean-Louis Étienne se fait passeur. Il nous aide à comprendre et nous rappelle à quel point il est nécessaire de préserver ces océans qui nourrissent les hommes et régulent le climat de la Terre. En voici les premières pages :

Jean-Louis Étienne a mené de très nombreuses expéditions. Si ses premières amours le portent vers les pôles, la mer a toujours été au cœur de ses aventures. Premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, il a réussi, en traîneaux à chiens, la plus longue traversée de l’Antarctique jamais réalisée : 6 300 kilomètres.

Infatigable défenseur de la planète, ses expéditions à vocation scientifique et pédagogique ont toujours eu pour objectif d’explorer et de faire connaître les pôles et les océans, expliquer le rôle majeur qu’ils jouent sur la vie et le climat de la Terre. Parus aux éditions Paulsen : Perséverer (2015), Dans mes pas (2017), Aux arbres citoyens (2019).