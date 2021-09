Orsenna réconcilie chauve-souris et humains dans Marcel le Petit Rhinolophe

– Que puis-je pour vous ?

– Arrêter la guerre !

– Pardon ?

– Vous, les humains, détruisez les forêts où nous habitons. – Et bien, dites-moi !

Quelle affaire ! Pour un jeune avocat comme moi.

– C’est pour cela que nous t’invitons à notre congrès qui réunit les représentantes des espèces de chauves — souris du monde entier. Tu comprendras tout...

Embarqué dans une affaire qui le conduira du Jardin écologique du Jardin des Plantes à l’abri Pataud, site préhistorique du Muséum situé non loin des grottes de Lascaux, notre lecteur suivra le jeune protagoniste prénommé Noé — ou maître Noé, conformément à son diplôme tout juste obtenu d’avocat — à la découverte du peuple des chauves-souris !

C’est Marcel le Petit Rhinolophe qui sensibilisera Noé à la cause des chauves-souris, longtemps craintes et méprisées par l’Homme et pourtant essentielles à notre écosystème... Le garçon découvrira la formidable diversité de ces espèces, de la plus petite – la chauve-souris bourdon, de trois centimètres et deux grammes — à la plus grande — la renarde volante à couronne dorée qui mesure un mètre cinquante et pèse un kilo et demi.

Érik Orsenna campe avec drôlerie un monde fabuleux dans lequel notre protagoniste sait parler le zoobabel — l’idiome commun de toutes les espèces animales —, où les chauves-souris applaudissent de leurs ailes, et où trois comparses chauves-souris sont récompensées d’un prix Nobel pour leur participation active à la recherche scientifique...

Quant à Noé, parviendra-t-il à empêcher le conflit ? Un congrès réunissant les 1400 espèces de chauves-souris lui permettra d’engager le dialogue... ActuaLitté vous propose d'en découvrir les premières pages :

Érik Orsenna, écrivain, membre de l’Académie française avec un complément scientifique par Jean-Marc Pons, biologiste, conservateur des collections de Chauves-souris du MNHN Illustrateur : Brice Postam Uzel, artiste autodidacte aux curiosités multiples, peintre, graphiste, illustrateur, sérigraphe