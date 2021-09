Arte et Actes Sud présentent H24, une série et un livre écrits par 24 autrices

H24, pour 24 heures passées dans la vie d'une femme. La série et le livre s'inspireront de faits divers réels, pour « rendre compte des violences faites aux femmes au quotidien, de l’incident le plus banal au drame le plus terrible ».

Parmi les autres autrices recrutées pour le projet, signalons encore Kaouther Adimi, Kerry Hudson ou encore Siri Hustvedt. Toutes sont à l'origine d'un scénario, porté à l'écran pour un épisode de 3 minutes. 24 comédiennes seront aussi au coeur de chacun des épisodes de H24 : Diane Kruger, Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Aloïse Sauvage, Laetitia Dosch, Camille Cottin, Susana Abaitua, Valeria Golino, Garance Marillier ou encore Kayije Kagame, entre autres.

Un livre, coédité par Arte et Actes Sud et simplement intitulé H24, accompagnera la série. Cette dernière, conçue et dirigée par Valérie Urréa et Nathalie Masduraud, coproduite par Arte France et Les Batelières, sera diffusée à partir du 23 octobre sur arte.tv, et à l'automne 2021 à la télévision.

À la réalisation des épisodes, il faudra compter sur Nathalie Masduraud, Valérie Urréa, Charlotte Abramow, Elsa Amiel, Clémence Poésy, Émilie Brisavoine, Ariane Labed, Marie-Castille Mention-Schaar, Nora Fingscheidt et Sandrine Bonnaire.