Seize lacs et une seule mer : Sébastien Berlendis vers la Baltique

« Ce grand écart entre le bucolisme, la douceur des lacs et l’excitation de la nuit définit Berlin », comme la mélancolie et la dérive poétique définissent les livres de Sébastien Berlendis : à la fois quête sentimentale et traversée des paysages. Un portrait bleu lacustre inattendu de la grande ville allemande.

Avez-vous déjà visité Berlin à la nage ? Le sixième roman de Sébastien Berlendis vous y invite, dans une promenade insolite de la ville par ses lacs. Au nombre de seize pour le narrateur, parti en quête des décors de vieux clichés photographiques du début de siècle, qui l'amèneront jusqu'à la mer Baltique.

Les nappes sont étalées, les corps se lancent à l'eau, les enfants courent entre les cabines de plage et les barques sagement alignées près des pontons... Les images de la bobine défilent comme une rétrospective d'un Berlin oublié, loin des lieux communs nocturnes et interlopes qui lui collent à la peau.

ActuaLitté vous en propose en avant-premières un extrait, plein de fraîcheur.

Né à Avignon, mais vivant entre Saône et Rhône, Sébastien Berlendis est professeur de philosophie à Lyon. Venu à l’écriture par l’image, il a souvent exposé son travail photographique et est l’auteur de plusieurs romans, notamment Maures (2017) et Revenir à Palerme (2018) aux éditions Stock. Chez Actes Sud est paru Des saisons adolescentes (“un endroit où aller”, 2020).

