La rentrée de La Grande Librairie, de retour sur France 5

Enfant de héros ou enfant de salaud ? Savons-nous vraiment qui nous sommes… C’est la question que posent, de façon très différente et complémentaire, quatre romans qui illuminent cette rentrée littéraire.

Amélie Nothomb, pour son roman Premier sang (Albin Michel)

Marc Dugain, pour La volonté (Gallimard)

J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, où je l'ai vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me l'a arraché, comme si ce que nous devions construire ensemble nous était interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon adolescence à lui résister, tuer le père qu'il n'était pas et quand il s'est révélé être lui-même, il est mort pour de bon. Il est parti avec le sentiment d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de n'avoir cédé à rien ni à personne.