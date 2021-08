Sabrina Calvo, aux avant-postes de la révolution avec Melmoth furieux

Quarante piges à tenter de trouver de la beauté dans ce monde fatal : Fi est un chaos de fils et d’aiguilles, de coutures impossibles. Car Fi est couturière. Et Fi est en colère. Quand son frère Mehdi s’est immolé le jour de l’inauguration d’Eurodisney – le 12 mars 1992 – elle s’est juré de comprendre son geste. Elle a entendu les rumeurs sur l’ancien parc devenu véritable camp de concentration, les horreurs qu’on raconte sur les enfants emprisonnés.

Elle ne rêve que de tout brûler. Mais on fait comment quand on est coincée dans un quartier assiégé par une police républicaine hors de contrôle et que reviennent se venger les spectres d’un événement sanglant ?

Aidée par le mystérieux François Villon, ami d’enfance de Mehdi et clé des secrets du parc, Fi se lance dans l’impossible – la trouille au ventre, prête à remuer les tréfonds de cet enfer : monter une croisade d’enfants pour partir raser Eurodisney. Pour débusquer le rongeur dans sa forteresse noire, maître invisible d’une doc- trine totalitaire. Dans le merveilleux d’une robe magique, les émotions pour tissus, Fi va libérer l’imagination.

Tout en douceur.

Ce roman tant attendu fait écho à Toxoplasma, confirmant le tournant résolument poétique et politique de Sabrina Calvo.

Native de Marseille, Sabrina Calvo vit aujourd’hui sur la colline de Belleville à Paris. Elle compose depuis plus de vingt ans une œuvre protéiforme aux frontières des matières de l’imaginaire.

Une fantastique débridée entre écriture et couture, expérimentale et joyeuse. Sabrina a publié à La Volte Elliot du Néant (2012), une uchronie 80s où la féérie islandaise rencontre la poésie symboliste, Sous la colline (2015), puzzle intime abordant la question de la transidentité, et en 2017 Toxoplasma, roman de post-cyberpunk montréalais couronné des prix Rosny aîné et Grand Prix de l’Imaginaire en 2018.