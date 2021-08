Les grands romans du scandale, histoires littéraires de l'indécence, saison 3

Vilipendés lors de leur parution pour accéder au fil du temps au statut de chef-d’œuvre : « Les grands romans du scandale » revient avec de nouvelles histoires littéraires et leurs auteurs dont les écrits engagés trouvent aujourd’hui encore une place déterminante dans la culture francophone.

Les liaisons scandaleuses — mercredi 22 septembre à 22h50

Documentaire de Priscilla Pizzato

Merveilleux outil de réflexion sur la condition féminine, satire sociale annonçant la révolution, manuel libertin… Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, qualifié à sa parution de livre « satanique » est aujourd’hui considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature et a inspiré quelques-uns des plus grands cinéastes contemporains. Du scandale à la consécration, ce film raconte un roman culte, tout à la fois profondément enraciné dans son époque et vibrant d’actualité.

Le documentaire est précédé à 20h55 du film Les liaisons dangereuses de Stephen Frears.

Etienne Georges - Bridgeman Images

Le procès d’Emma Bovary — mercredi 29 septembre à 23h15

Documentaire de Audrey Gordon

Madame Bovary, premier roman de Gustave Flaubert, provoque dès sa publication un tollé. La censure pointilleuse du Second Empire s’alarme et fait un procès à son auteur. Selon l’accusation, le roman glorifie l’adultère. Selon la défense, il incite à la vertu et montre l’horreur du vice. Entre ces deux visions, une héroïne est née, Emma Bovary, qui deviendra une icône de la littérature, et un livre qui affirme aujourd’hui encore sa puissance romanesque et sa modernité.

Le documentaire est précédé à 20h55 du film Madame Bovary de Claude Chabrol.

Jean Honoré Fragonard, Le Verrou © Louvre, Paris - Bridgeman

Tueur, trader et psychopathe L’Amérique de Bret Easton Ellis — mercredi 6 octobre à 22h45

Documentaire de Jean-Christophe Klotz

Début des années 90, la publication controversée du roman American Psycho fait l’effet d’une bombe. Vendu à plus d’un million d’exemplaires aux Etats-Unis, ce livre vénéneux est une plongée dans le cerveau malade d’un yuppie tueur en série. Ellis a alors 27 ans et a déjà écrit deux romans cultes. Il est adulé, détesté, mal compris, et souvent confondu avec ses personnages. Voici le roman d’un roman, celui d’une Amérique à la dérive.

Squawk

Lolita, méprise sur un fantasme — mercredi 13 octobre à 22h35

Documentaire de Olivia Mokiejewski

Lolita, le roman phare de Vladimir Nabokov, ne cesse de faire scandale depuis sa publication il y a près de soixante-cinq ans. Malgré de nombreuses éditions, plusieurs adaptations cinématographiques, et des analyses successives, le roman conserve aujourd’hui encore sa réputation de texte pornographique et transgressif. Le personnage de jeune nymphette provocante imaginée sur le papier est devenu un fantasme mondial et à l’époque post #MeToo, le sort de cette héroïne adolescente nous interpelle plus que jamais.

Gyldendals TranebogerCrédits photo : Squawk / Arte