Liste noire : une histoire du blasphème en France

L’ouvrage remonte depuis les origines de la pénalisation du blasphème dès l’Antiquité, jusqu’à fin 2020. Qu’ils soient juifs, catholiques ou protestants, hérétiques – victimes de l’Inquisition, auteurs de crimes de lèse-majesté... –, la liste de ceux qui « outragent » est longue.

Châtiments corporels, emprisonnement ou peine de mort, tel était le sort réservé aux contrevenants de l’époque. Le blasphémateur est dénoncé comme une menace sociale. Des affaires célèbres et des personnages ont marqué l’Histoire : Molière, le chevalier de La Barre, l’affaire Calas et Voltaire, Baudelaire, Flaubert, et jusqu’à nos jours les attentats de Charlie Hebdo, l’assassinat de Samuel Paty.

Ce livre aborde également le paradoxe contemporain autour du blasphème réintroduit discrètement à travers les infractions à la liberté d’expression prévues par la loi française sur la presse mais aussi par des arrêts complexes de la Cour européenne des droits de l’homme.

Sylvia Preuss-Laussinotte est docteure en droit public, diplômée en ethnologie, en sociologie, en épistémologie et histoire des sciences exactes.

Maître de conférences honoraire habilitée à diriger des recherches à l’Université de Paris Nanterre, elle est à l’origine de la création en 2000 du Credof (Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux) ainsi que d’Actualités Droits-Libertés créé en 2002 et est auteure de nombreux ouvrages dont : La Liberté d’expression (Ellipses, 2014), L’Essentiel des libertés et droits fondamentaux (Gualino, 2001).