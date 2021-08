Les lions endormis : Joana Balavoine, fille de...

La dégradation de son état physique sera son premier électrochoc. La perspective de tout perdre, le vide, l'ennui et les fantasmes au quotidien, l’alertent également. À partir de ce moment-là, Joana décide de rentrer en combat contre cette addiction et cette emprise qui la dévorent et lui dérobent une partie d’elle-même. Cependant la tâche s’avère plus compliquée que prévu : la drogue est pugnace. On ne la quitte pas en un claquement de doigts.

« Je m’appelle Joana Balavoine. Ce nom de famille qui représente beaucoup pour des millions de gens, il fut d’abord pour moi le symbole d’un grand vide et d’une grande absence. Le nom d’un personnage très connu, que moi je n’ai pas connu. Et qui fut pourtant mon père. Ce nom, il est sans aucun doute au cœur de ma construction. Que je le veuille ou non, Je suis la « fille de… » et j’ai longtemps traîné l’idée que je ne serai aimée que parce que je suis "ça".

Pourtant je sais que ce nom, et ce père emporté par le destin avant ma naissance, ne sont pas seuls responsables de ce que j’ai traversé ensuite. La drogue, l’addiction, ces années en enfer que j’ai vécues, beaucoup d’autres, avec des histoires et des parcours bien différents, l’ont vécu également. Mon nom n’est pas et ne sera jamais une excuse.

Quand on m’a proposé de raconter mon histoire à travers une BD, j’y ai vu l’occasion d’essayer de montrer que ce qui m’est arrivé – le pire mais aussi le meilleur – peut arriver à n’importe qui. Même si le format "bande dessinée" oblige à des raccourcis et à s’éloigner par moments de la réalité, j’ai voulu faire comprendre que chacun de nous peut un jour se retrouver piégé par la drogue. »

Les Lions endormis aborde les dégâts générés par la consommation de drogues tant sur le plan physique que sur le plan mental. À travers un témoignage fort, Joana nous embarque dans les affres de la lourde bataille qui s’engage face à des substances destructrices à la force incommensurable.

La fin de l'album est enrichit d'une interview de Joana et de son combat face à la drogue.