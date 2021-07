Apollinaire, Wilde, Char : la dispersion de la bibliothèque Houdayer se poursuit

La première étape de la dispersion de la bibliothèque de Maurice Houdayer s'était terminée sur un total de 1,3 million €, avec plusieurs préemptions de bibliothèques.

La Bibliothèque de Reims intégrait ainsi à ses collections Propos d'un intoxiqué de Jules Boissière, Les Divertissements d'Éros de Jacques Brindejont-Offenbach et Madame Chrysanthème de Pierre Loti. La Bibliothèque d'Angers avait acquis, de son côté, Le Corbeau revient vers la côte Nord-Ouest de Michel Butor et Brigitte ou la Belle au bois dormant de Marcel Jouhandeau. Enfin, la BnF avait enrichi ses collections avec l'œuvre d'Arthur Rimbaud, Les Illuminations, pour 2780 €.

Une deuxième vente se tiendra le 21 septembre prochain, annonce Artcurial : 417 lots seront mis en vente par le commissaire-priseur Stéphane Aubert, à partir de 11h.

Estimé entre 15.000 et 20.000 €, L’Enchanteur Pourrissant de Guillaume Apollinaire, signé par le poète et le peintre André Derain, comportant des illustrations de ce dernier, relié par Jacques-Antoine Legrain et commandé par le collectionneur Daniel-Henry Kahnweiler, fait partie des pièces les plus remarquables.

Guillaume APOLLINAIRE L’Enchanteur pourrissant Bois de Derain. Kahnweiler, 1909. Ex n° 84 sur papier d’Arches, signé par Apollinaire et Derain. Rel. mosaïquée de Jacques-Antoine Legrain

Un recueil de poèmes de René Char, illustré par Nicolas De Staël et relié par Pierre-Lucien Martin (estimation : 15.000 - 20.000 €), attirera aussi l'attention, comme un exemplaire de Two Tales d’Oscar Wilde, avec gravures et reliure mosaïquée du peintre et graveur François-Louis Schmied, envoyé par ce dernier au collectionneur Daniel E. Sickles. (entre 15.000 et 18.000 €).

« Le meilleur de la reliure de création est aussi au rendez-vous, de Monique Mathieu à Nobuko Kiyomiya, en passant par Renaud Vernier ou Annie Boige », précise la maison de vente aux enchères.

« À l’image de la collection de Maurice Houdayer et de la première session de vente, cette vacation offre aux amateurs de livres illustrés modernes et de reliures un vaste panorama, avec de beaux exemplaires choisis et, souvent, enrichis. Cette session offre la particularité de proposer plusieurs spécimens caractéristiques des décors en cuir incisé et repoussé », analyse Frédéric Harnisch, directeur Livres & Manuscrits chez Artcurial.

