Murnau des ténèbres, de Nicolas Chemla : une expédition mystérieuse

En 1929, Friedrich Murnau, l’un des plus grands cinéastes au monde, abandonne le confort d’Hollywood pour rallier, à bord d’un petit voilier, les Marquises d’abord puis Tahiti et Bora-Bora. C’est là qu’il réalise Tabou, « le plus beau film du plus grand auteur de films », selon Éric Rohmer.

Mais ce chef-d’œuvre incomparable est maudit. Son tournage sera marqué par les drames et les catastrophes. Et Murnau, comme basculant dans son propre film, mourra tragiquement une semaine avant la première du long-métrage.

Murnau des ténèbres est le roman vrai de cette expédition fascinante. Dans un style à la beauté envoûtante, Nicolas Chemla conjugue le récit d’aventures, le conte fantastique et la méditation philosophique. À la frontière du rêve et de la réalité, de la vérité et de la fiction, il signe un texte à rebours de toutes les modes et renoue avec le souffle des grands écrivains-voyageurs comme Joseph Conrad, Herman Melville ou Pierre Loti.

Les éditions Le Cherche Midi et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 19 août :

Nicolas Chemla a signé deux essais et un roman, Monsieur Amérique, paru en 2019 aux éditions Séguier.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles