Cloué au pilori, poète médiéval renommé cherche universitaires 

Quiconque a lu Hypérion de Dan Simmons sait à quel point les Contes de Chaucer ont laissé une empreinte durable dans la littérature anglo-saxonne. Probablement parce qu’ils comptent parmi les toutes premières grandes œuvres ayant forgé la littérature anglaise. Ces vingt-quatre histoires, intégrées dans un récit plus large, sont le fait de pèlerins cheminant vers la cathédrale de Canterbury pour un pèlerinage.

Chaucer au moine...

Et voici que l’on vient lui chercher des poux dans la tonsure, quelque six siècles après sa mort, en supprimant de l’université de Leicester ses textes du programme d’études anglaises. Protestations, indignations : certains médiévistes se retrouvent au chômage, ayant tout misé sur le père de la poésie britannique.

Pour l’établissement, la décision puisait dans quelques obscurs motifs économiques : pas assez d’étudiants en premier cycle pour maintenir l’enseignement. Sans aucune preuve avancée par l’établissement pour motiver ce choix. Autre option : décoloniser le programme, donc en supprimer des références que le monde moderne ne supporterait plus de voir. Là, l’Université a démenti.

Mais priver l’enseignement supérieur de Chaucer, reviendrait à supprimer le Roman de Renart des cours universitaires — ou pas loin.

Il semblerait plutôt, en réalité, que Chaucer soit victime d’une mauvaise presse et de procès qu’on lui intente par in absentia, du fait d’un décès… Chaucer dispenserait en effet des préjugés honteux dans ses œuvres et serait coupable de « viol, racisme et antisémitisme », affirmaient Samantha Katz Seal et Nicole Sidhu dans la Chaucer Review, publication dédiée.

L'homme, l'oeuvre et la postérité

En effet, ses textes parlent des privilèges des hommes, chrétiens, riches et blancs : un ensemble peu porté vers le féminisme. L’article évoque même des universitaires féministes pour qui il serait temps de dépasser Chaucer, afin d’introduire de nouvelles visions de l’époque médiévale. Son « insuffisance morale » justifierait pleinement l’ostracisme académique.

Qui a oublié ses cours où l’on apprenait patiemment que l’auteur n’est pas forcément son œuvre et qu’il lui est possible — voire recommandé — de nous raconter un monde autre, différent, parfois même éloigné de ses propres convictions ? Imaginer que des actions aussi radicales à l’université de Leicester reposeraient sur une forme contemporaine du politiquement correct serait par ailleurs grossier : tant pour ceux qui plaideraient en faveur de la destitution que pour ceux qui y adhéreraient.

Doit-on rappeler qu’Aragon fut communiste et — ô, diable, homosexuel ? — Et qu’avant de juger un être — les partis pris politiques de Racine et de Corneille survivraient-ils à un examen critique ? — il importerait plutôt de s’attacher à ce que l’œuvre a apporté ? L’analyse littéraire et historique, la complexité et la richesse de l’œuvre, la portée des textes sur les générations suivantes… tout cela balayé ?

Chaucer, cordonnier mal chaussé ?

The Conversation, une fois n’est pas coutume, montre à quel point les jugements hâtifs font les décisions lourdes de conséquences, autant que l’inconséquence de certaines décisions. Non que Chaucer ne soit pas attaquable dans ses écrits : on y trouve de la misogynie, en effet, des préjugés bien contemporains de son siècle sur les juifs. Est-ce à dire que le bonhomme cautionnait ? Quant à son délit de kidnapping (ou de viol) d’une certaine Cecilly Chaumpaigne, les archives judiciaires restent trop floues pour que l’on en ait une véritable idée.

Or, l’auteur de l’article, Jennifer Wollock, professeur d’anglais à Texas A&M University, aime le débat contradictoire, au point de replonger dans les écrits de Geoffroy. Agent secret, analyste et diplomate, Chaucer avait le déguisement comme métier : entre 1359 et 1378, il effectua des missions pour le compte du roi, décrites comme secrètes. Comment se fier à des écrits pour deviner ce qu’il en était de l’homme, sinon de considérer que sa poésie reflétait pour partie son rôle d’agent infiltré ?

Et quand le clergé avait instauré la misogynie et l’antisémitisme en précepte, ses écrits nous disent qu’il avait, lui, une préoccupation pour les femmes, les droits humains et les opprimés nettement plus affirmée. Autant que dissidente !

Coutumier des ruses, il s’était distingué, en 1378 par des courriers envoyés en Italie à plusieurs interlocuteurs : isolément, aucun n’avait de sens car chacun détenait une pièce du puzzle… Lequel ne pouvait être perçu qu’avec l’ensemble des lettres.

Ma femme me dit toujours...

Comment oublier ce point dans la lecture que l’on ferait de son œuvre ? Y’aurait-il des éléments disparates qui, assemblés, offriraient une vision d’ensemble plus humaniste qu’on ne le pense ? Comme l’idée que des femmes, à la cour du roi Arthur, trament pour se venger d’un violeur ? Ou que Didon, la célèbre carthaginoise abandonnée par Enée, dont Chaucer écrit qu’en regard du piètre comportement des hommes, il est regrettable qu’une femme ait eu un jour pitié de l’un d’eux ?

En outre, poursuit l’enseignant, Chaucer aura plaidé durant sa carrière en faveur du droit des femmes à choisir leur partenaire : révolutionnaire ? Tout bonnement quand la stratégie politique impliquait des alliances dont les femmes se retrouvaient victimes. Dans un prologue, il fait dire à son narrateur : « Les femmes veulent être libres et non contraintes comme des esclaves, tout comme les hommes. »

Quant à l’antisémitisme, son premier poème The House of Fame montre les juifs comme un peuple ayant beaucoup apporté au monde, et qui n’en fut remercié que par la calomnie. En effet, inadmissible. Qu’on le mette aujourd’hui au pilori semble en dire long sur l’époque…

Crédits illustrations : Chaucer, manuscrit Ellesmere ; British Library