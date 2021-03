Finlande : ebook et livre audio ont fait exploser le marché en 2020

La plateforme Internet Archive indique avoir franchi un palier, en proposant désormais plus de 2 millions d'ouvrages numérisés disponibles en prêt, à distance. Un certain nombre de ces titres, qui ont été scannés à partir des collections imprimées des bibliothèques américaines, sont encore protégés par le droit d'auteur. Et leur mise à disposition est contestée par des éditeurs américains, qui dénoncent un piratage de masse.