Sur Arte, les portraits croisés d'artistes contestataires du monde arabe

« Un moyen de s'exprimer à portée de main », dit Lena Merhej pour expliquer pourquoi, dans la jeune BD arabe, les femmes sont si présentes. « Moi, je suis très enragée », ajoute avec douceur cette Beyrouthine de mère allemande et de père libanais, qui avait 13 ans quand la guerre civile a pris fin, et qui retrouve dans « le champ de bataille » qu'est sa ville dévastée depuis les explosions au port, le 4 août 2020, les cauchemars de son enfance.

Si la thawra (« révolution ») qui, à l'automne 2019, a soulevé le peuple libanais, neuf ans après le début des Printemps arabes, ne cesse de l'inspirer, elle a aussi minutieusement dessiné le Beyrouth d'avant la catastrophe pour se « réapproprier » sa mémoire.

Pour sa contemporaine Nadia Khiari, alias Willis from Tunis, chat malicieux devenu une star de la contestation et apparu sur Internet dès la levée de la censure par un président Ben Ali aux abois, en janvier 2011, la révolution fut une « naissance ». Alors, pour mieux s'opposer à la censure, qu'elle vienne du pouvoir ou de la société, leurs cadettes, la Marocaine Zainab Fasiki et l’Égyptienne Deena Mohamed, ont lancé leurs super-héroïnes (nue pour la première, voilée pour la seconde) à l'assaut des stéréotypes, des tabous et de la domination masculine...

Crayon au poing dévoile une génération émergente de créatrices arabes de bande dessinée : en ouvrant les portes de leurs ateliers, ces autrices aux styles et au verbe très différents révèlent chacune un pan de leur ville et de leur monde. Féminisme, bien sûr, mais aussi émancipation, éducation, solidarité : au travers de ces quatre regards singuliers intensément tournés vers le collectif, les réalisatrices Éloïse Fagard et Lizzie Treu mettent en évidence la communauté de valeurs et la combativité qui les unissent, par-delà les frontières nationales.

Elles montrent aussi combien la BD et le dessin politique, bien qu'encore marginaux au Maghreb comme au Proche-Orient, représentent un art contestataire en plein essor, qui fleurit sur les murs autant qu'aux étals des librairies. La BD, milieu d'ordinaire très masculin, devient également un moyen pour les créatrices de faire entendre leurs voix dans des sociétés conservatrices.

Au-delà de la critique politique, ce sont les expériences quotidiennes et la diversité des parcours de femmes artistes en pays arabes que ce documentaire partage. Une approche intimiste et nuancée qui permet de dépasser les stéréotypes dans des sociétés où la liberté de la femme est continuellement remise en cause. Ainsi, les créatrices utilisent également leurs œuvres pour partager des valeurs féministes et mettre en lumière les tabous liés au corps et à la sexualité.

En plus de leurs interviews croisés, le documentaire dresse le portrait de quatre villes arabes (Beyrouth, Casablanca, Le Caire et Tunis) dans un contexte de révolte où la jeunesse s’oppose de plus en plus à un pouvoir autoritaire et à la censure des médias. Une ballade urbaine rythmée par d'emballantes musiques et portée par la beauté des images nées sous la plume (ou le stylet numérique) de ses inspirantes muses, qui s'animent pour imprégner les prises de vues réelles.

En plus du documentaire à découvrir sur arte.tv et YouTube, retrouvez sur les réseaux sociaux deux courtes interviews de Zainab Fasiki et Lena Merhej, ainsi que des créations originales des quatre dessinatrices.