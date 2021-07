Révolutionnaire, la littérature jeunesse : “Ah, ça lira...” sur Arte

Écrite par Charles Castella, Christian Popp, Alice de Poncheville, la série documentaire a été réalisée par Charles Castella. Sa diffusion sur Arte a réuni Thomas Fersen, Alice de Poncheville, Riad Sattouf, Bettina Wohlfarth et la complicité du conteur Daniel Pennac.

Le programme propose dix épisodes, avec les titres qui suivent :

Le journal d’Anne Frank :

Sirine raconte le confinement d’Anne Frank pendant la Seconde Guerre mondiale. Zach et Léna s’interrogent : doit-on relire un livre déjà lu ? Avalon et Zach inventent l’histoire de Félix, le garçon transformé en chat par un chaman maléfique.

Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde :

Maureen raconte une histoire de selfies qui deviennent de plus en plus hideux dans Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde. Léna et Zach se demandent si on a le droit de sauter des pages quand on s’ennuie en lisant. Quant à Paule et Ferran, ils imaginent les mésaventures d’un farfadet qui aime les légumes et d’un alchimiste crapuleux.

L’écume des jours de Boris Vian :

Alexia raconte l’histoire d’amour de Chloé et Colin écrite par Boris Vian dans son roman L’écume des jours… et comment on danse le biglemoi. Alors que Zach et Léna se demandent si on peut lire n’importe quoi, Gabrielle et Vadim inventent une sombre histoire de trafic d’animaux.

Le joueur d’échecs de Stefan Zweig :

Joseph embarque sur un bateau pour une palpitante partie avec Le joueur d’échecs de Stefan Zweig. Est-on obligé de lire ? Lena et Zach posent la question à des stars de la littérature. Elia et Joseph imaginent un voyage dans le temps provoqué par l’ingestion de champignons phosphorescents.

L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono :

Tristan s’intéresse à "l’homme qui plantait des arbres", le héros de la nouvelle de Jean Giono. Zach et Léna ne sont pas d’accord : doit-on se séparer d’un livre qu’on aime pour l’offrir à quelqu’un ? Enfin, Karina et Tiphaine inventent un monde loufoque où chacun court après la dernière mode et où les hommes sont remplacés par des chiens.

Le loup des steppes de Hermann Hesse :

Tiphaine présente Le loup des steppes de Herman Hesse ; Léna et Zach se demandent à quoi ressemblerait un monde où il est interdit de lire sur son téléphone ; Anne Laure et Thomas racontent l’histoire d’un carnaval surréaliste.

La métamorphose de Franz Kafka :

Ferran nous révèle l’étrange métamorphose de Gregor Samsa dans la nouvelle de Franz Kafka ; Zach et Lena veulent savoir si on a le droit de ne pas finir un livre ; Maureen et Anaïs imaginent l’histoire d’un enfant qui voit des fantômes partout.

La petite Fadette de George Sand :

Anaïs nous raconte l’histoire d’une sorcière amoureuse dans La petite Fadette de George Sand ; Léna et Zach aimeraient bien avoir le droit de lire à voix haute ; Tristan et Manon imaginent le destin d’une petite fille qui rêve de s’envoler à dos de canard.

La querelle des deux lézards d'Amadou Hampâté Bâ :

Manon voyage en Afrique grâce aux mots du conteur Amadou Hampâté Bâ ; Zach et Lena aimeraient bien avoir le droit de lire n’importe où ; Joseph et Alexia inventent l’histoire d’enfants amoureux de fausses images...

Rebecca de Daphné du Maurier :

Paule nous présente le fantôme de Rebecca dans le roman de Daphné du Maurier ; Léna et Zach se demandent si on a le droit de s’endormir avec un livre ; Clément et Sirine imaginent une drôle de fable futuriste et écologique.

