Après la BD et le manga, l’animation japonaise rafle la mise aux enchères

La culture japonaise ne cesse de fasciner, et l’intérêt grandissant autour des mangas et des anime le prouve. Le shonen Demon Slayer dépasse son aîné Dragon Ball dans le classement des ventes, et son adaptation au cinéma fait des ravages en Europe comme au Japon... Les mangas représentent 71 % des réservations de livres avec le Pass Culture. Et ces éléments ne concernent que la France…

Les récentes enchères de Heritage Auctions, focalisées sur l’animation japonaise, étaient présentées sous le titre « The Art of Anime and Everything Cool ».

Succès immédiat

Parmi les ventes les plus impressionnantes de la catégorie « The Art of Anime », on retrouve en tête de liste un arrière-plan tout droit tiré d’un grand classique des Studios Ghibli, Mon voisin Totoro (1988). Celui-ci représente Mei et Satsuki, qui patientent sous la pluie battante. Très convoitée, l'œuvre attribuée au célèbre directeur artistique Kazuo Oga a été adjugée à 84.000 $, soit près de 17 fois son estimation — rien que ça.

Un autre succès notable s’illustre avec AKIRA et un arrière-plan (Tokyo Movie Shinsha, 1988), qui affiche un résultat de 78.000 $. Ce lot, une production originale peinte à la main tirée de ce film culte de l’animation japonaise, est d’une rareté sans nom — de quoi justifier son prix de vente.

Akira Kaneda Production Cel Setup with Key Master Background (Tokyo Movie Shinsha, 1988), Heritage Auctions

« Des prix record ont été observés pour des lots d'Astro Boy, Dragon Ball, Ghost in the Shell, Pokémon, Vampire Hunter D, Neon Genesis Evangelion et tous les films des Studio Ghibli et Miyazaki », a déclaré Jim Lentz, directeur artistique animation pour Heritage Auctions.

L’animation japonaise, mais pas que

La catégorie « Everything Cool » présentait des œuvres telles que les premiers travaux artistiques de TRON (Walt Disney, 1982), des dessins originaux de Lilo & Stitch (Walt Disney, 2002) ou encore des cartes à jouer Marvel (Fleer, 1994).

On observe notamment de très bons résultats pour une œuvre du caricaturiste américain Charles Schulz. Une bande dessinée originale de Charlie Brown et Snoopy a été vendue au prix fracassant de 102.000 $.

Charles Schulz Peanuts Daily Comic Strip Original Art dated 10/9/51 (United Feature Syndicate, 1951), Heritage Auctions

Après le succès de cette première vente, Heritage Auctions a d’ores et déjà annoncé une prochaine session : « The Art of Anime and Everything Cool II », sans en préciser la date, toutefois.

La bande dessinée, autre étoile des enchères

Comme l’animation japonaise, la bande dessinée a elle aussi trouvé une place privilégiée dans le monde des enchères, en France et à l'international, et depuis quelques années déjà. Les résultats des ventes de certaines pièces atteignent ainsi des sommets.

En juin dernier, la galerie Daniel Maghen Enchères et Expertises proposait ainsi une vente qui mettaient en vedette le travail de Jean-Pierre Gibrat, dont toutes les œuvres ont été écoulées, pour un total de 680.000 €. Des pièces signées par Hergé et Franquin ont aussi trouvé preneurs, poussant le résultat total de cette session à 1,7 million €.

Photographie : My Neighbor Totoro Mei and Satsuki Production Cel Setup with Key Master Background (Studio Ghibli, 1988), Heritage Auctions