Paternoster d’Adrien Girard : dernière déclaration 

Venu dans l’espoir d’une ultime réconciliation avec ce monstre sacré et sa propre enfance, le narrateur remonte le temps et la vie cachée de son père, ses frasques et ses oublis. Il ne s’agit plus seulement d’entamer le deuil du père mais aussi celui de l’enfance, de ses repères et de toutes ses croyances branlantes de jeune adultre.

Dans une langue distanciée et tenue, avec pudeur, humour et un sens de la formule aiguisé, Adrien Girard nous livre cette histoire d’amour avortée entre un père et son fils, dans une dernière déclaration en forme de confession.

Girard appartient à cette famille de conteurs goguenards qui depuis Carver, retissent les évènements ordinaires pour écrire la complexité du monde et des sentiments.

ActuaLitté vous propose de découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 26 août 2021 :

Né en 1986, Adrien Girard a exercé de très divers métiers avant de s’établir au Brésil puis en Argentine où il mène désormais une vie de fermier. Il a suivi les ateliers dramaturgiques de José Sanchis Sinisterra à Madrid et pratique depuis toujours la photographie. Il est le plus jeune lauréat du Prix Hemingway en 2016 avec sa nouvelle Uriel, berger sans lune, publiée au Diable vauvert. Paternoster est son premier roman.

[A paraitre le 26 août 2021] Adrien Girard - Paternoster - éd. Au Diable vauvert – 9791030704686 - 192 p. - 18€

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles