La Grande librairie apporte un peu de poésie dans le quotidien

Sylvain Tesson nous emmène en voyage au bout du monde. Sur les traces de Rimbaud, des Ardennes à l’Afrique, de la Belgique à Londres, l’écrivain voyageur chemine avec le poète des Illuminations et de Une saison en enfer dans Un été avec Rimbaud (Éditions des Équateurs).

Ce poète est devenu la nouvelle idole des jeunes : Jean-Pierre Siméon ! Mohamed-Iyad Smaïne l’année dernière et Gaspard Bardel cette année ont tous les deux remportés Si on lisait à voix haute, organisé par La Grande Librairie, en choisissant et en lisant l’un de ses textes. Nous revisiterons son œuvre avec lui, et notamment ses poèmes, publiés aux éditions Les Solitaires Intempestifs !

Et si nous vivions aujourd’hui dans un territoire occupé, pris au piège de nos écrans ? C’est ce qu’affirme l’écrivain et éditeur Frebourg Olivier. Un si beau siècle. La poésie contre les écrans (Éditions des Équateurs) est un pamphlet contre le totalitarisme des écrans, qui oppose le temps de la poésie, la beauté et la lenteur pour sortir de l'accélération du temps et de l'enfer des écrans.

Enfin, Katrina Kalda interroge la place de l’art et de la beauté dans un monde en crise dans La mélancolie du monde sauvage (Gallimard).

Rendez-vous mercredi 30 juin à 20h50 sur France 5 !