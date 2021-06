Naviguez entre les œuvres d’art de plus de 40 musées avec Artvee

Le confinement nous l’a amplement prouvé, il n’est pas nécessaire de se rendre directement dans un musée pour admirer une œuvre d’art. Hélas, face à la Joconde au sein d’un groupe de touristes sous une chaleur accablante est une expérience qui ne pourra sans doute jamais être parfaitement reproduite. Cependant, le curieux qui souhaite simplement voir son sourire pourra profiter de sa version numérique en haute résolution.

Cela dit, explorer les œuvres d’art en se rendant sur le site d’une institution peut être fastidieux. Contrairement à une visite, on ne profite pas d’un chemin balisé et pensé par des conservateurs, et l’on se contente de chercher l’œuvre que l’on a en tête passant sans doute à côté de merveilles méconnues.

PATRIMOINE : des milliers de gravures pour découvrir le Japon de l’ère d’Edo

Les navigateurs consacrés aux œuvres d’art offrent une solution plutôt pratique. En mars l’ingénieur en informatique Chase McCoy créait Museo, qui permettait avec un simple mot clé thématique de tomber sur des milliers d’œuvres d’art en rapport avec celle-ci. Aujourd’hui, on vous présente Artvee, qui fonctionne peu ou prou sur un modèle similaire. De la même façon que pour Museo il vous suffit d’écrire un mot pour que des tableaux, sculpture, affiche de toute époque apparaisse pour illustrer votre recherche.

Artvee puise dans les collections de plus de 40 institutions dont l’Art Institute of Chicago au encore le Rijksmuseum et offre donc un nombre impressionnant de résultats. L'outil propose également d’effectuer une recherche par artiste ou encore de cliquer sur des catégories telles que la botanique, la mode, l’art figuratif, la religion, les animaux, l’histoire l’art japonais ou encore la propagande.

Kriegsanleihe, helft den Hütern eures Glückes (1918) et Be Patriotic sign your country’s pledge to save the food 1917)

D’autres collections sont créées directement par les utilisateurs et permettent d’explorer des thématiques précises comme les couvertures et illustrations de contes de fées.

The Loveliest Of The Queen’s Maids Of Honour (1913) et The Rich Making Merry In Their Beautiful Houses While The Beggars Were Sitting At The Gates (1913)

Tous ces tableaux, réclames, affiches vintages, couvertures de livres sont à télécharger gratuitement.

Notons que les œuvres présentées sont entrées dans le le domaine public ou placées sous une licence Creative Commons. Elles sont donc libres de droit et ce qui signifie que vous pouvez les utiliser comme source d’inspiration ou pour vos projets futurs.

CACHOU LAJAUNIE (1900) Idéal-Boule (ca. 1925)

Pour vous plonger dans les collections d'Artvee, c'est à cette adresse.

Crédit photo : Ora Pro Nobis (1903) William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)