De Cervantès à Houellebecq, illustrations, beaux-livres et reliures chez Sotheby's

La vente dirigée par Pierre Mothes met en avant un ensemble de livres illustrés, soit huit livres « d'exception » tirés de la collection d'un bibliophile. Avec, pour commencer, un des plus beaux exemples de reliures Art Déco, celui du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, réalisé par Paul Jouve, Jean Dunand et François-Louis Schmied.

« Cet exemplaire unique contient deux belles gouaches originales de Jouve. Ces deux volumes sont ornés, pour le premier d’une plaque en argent de Paul Jouve, représentant Bagheera, et pour le second d’un beau laque de Jean Dunand figurant la tête de la célèbre panthère », indique la maison, qui estime l'ouvrage entre 80.000 et 120.000 €.

Deux ouvrages illustrés par Henri Matisse attirent aussi l'attention : les Poésies de Stéphane Mallarmé (1932), dans une reliure de Pierre-Lucien Martin (estimation : 40.000 à 60.000 €), et une édition originale du Poème Pulvérisé de René Char, elle aussi reliée par Pierre-Lucien Martin (estimation : 35.000 à 45.000 €). Petite particularité de cette dernière, une dédicace à Paul Éluard : « À Paul Eluard, dans notre haute maison pulvérisée où deux fenêtres encore veillent pour les longues fraternités. »

Parmi les autres artistes représentés, le peintre André Derain, un proche de Guillaume Apollinaire, qui illustrera son L’Enchanteur Pourrissant, relié pour et par Paul Bonet (estimé entre 25.000 et 35.000 €). Le Siège de Jérusalem de Max Jacob, lui aussi relié par Paul Bonet, comporte pour sa part les illustrations d'un certain Picasso (estimation : 35.000 à 45.000 €).

La première édition illustrée du Poète Assassiné d’Apollinaire (1916), toujours reliée par Bonet, comporte pour sa part 36 lithographies originales de Raoul Dufy (estimation : 20.000 à 30.000 €).

184 lots, dont des photos de Houellebecq

La vente Sotheby's compte au total 184 lots, d'époques et de valeurs très diverses. On découvre notamment une édition originale de La folle journée ou le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, datant de 1785, ou une première édition bruxelloise de Don Quichotte, de Cervantès, du début du XVIIe siècle.

Une édition originale de 1569 de La Théologie naturelle de Raymond Sebon, traduit par Michel de Montaigne, sur vélin souple de l'époque, atteint les estimations les plus hautes de cette vente, avec une valeur de 40.000 à 60.000 €.

La Théologie naturelle de Raymond Sebon. Chaudière, 1569. Vélin souple de l'époque. Édition originale.

Parenthèse contemporaine, un portfolio de 37 photographies de, signées et légendées par Michel Houellebecq se glisse dans la vente, estimé entre 10.000 et 15.000 €. Intitulé Before Landing, il propose un « regard de l'écrivain sur le monde » et la modernité...

Le catalogue se trouve à cette adresse.

Photographie : Le Livre de la Jungle, 1919, Paul Jouve, François-Louis Schmied et Jean Dunand, Rudyard Kipling/Le Poème pulvérisé, 1947, Henri Matisse, René Char