Ebook : Amazon se sépare un peu du format MOBI au profit de l'EPUB

En ce 9 juin, OverDrive, une plateforme de prêts d'ouvrages numériques pour les bibliothèques et les écoles du monde entier, a annoncé l’acquisition de Kanopy. Ce service de streaming vidéo, pour les bibliothèques publiques et académiques, est l’un des plus importants dans sa catégorie. Alors qu’on apprenait la fin d’un accord avec la New York Public Library en 2019, faute d’argent, le partenariat entre OverDrive et Kanopy ne fait que commencer…