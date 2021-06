Sur Arte : sociologue de la fraternité, Edgar Morin, journal d'une vie  

Philosophe de la complexité, sociologue des pratiques culturelles et pourfendeur de l’incurie de l’enseignement de la pensée, Edgar Morin a renouvelé la figure de l’intellectuel. Au seuil des années 1980, il figure parmi les premiers à pressentir les ravages de la « mondialisation techno-économique » sur notre fragile Terre-Patrie (titre de l’un de ses ouvrages) et les désastres dont elle menace l’humanité.

Né Edgar Nahoum à Paris, en 1921, dans une famille de commerçants juifs originaire de Salonique, il rejoint encore adolescent le courant pacifiste et antifasciste. La guerre venue, tout juste diplômé en histoire et en droit, il s’engage à Toulouse, en 1942, dans les rangs de la Résistance communiste, où il adopte le pseudonyme de Morin dont il ne s’est plus départi. Auteur d’une centaine d’ouvrages, docteur honoris causa d’une quarantaine d’universités dans le monde, Edgar Morin n’a eu de cesse de s’interroger et d’interroger ses contemporains afin de donner du sens à la fraternité qui nous fait tenir ensemble, malgré l’adversité.

Comment esquisser les grandes lignes d’une vie dédiée à la pensée et à l’engagement humaniste ?

Suivant un fil chronologique, du Paris de l’avant-guerre à son refuge montpelliérain d’aujourd’hui, en passant par son passage au californien Salk Institut, où directeur de recherche du CNRS il posa un temps ses valises, ce portrait retrace ses compagnonnages intellectuels (avec le philosophe Régis Debray, les idéaux du communisme), ses fidélités indéfectibles (avec le couple Duras-Antelme) comme les rares frictions avec ses pairs, notamment Pierre Bourdieu.

Alors qu’Edgar Morin fête ce 8 juillet son centième anniversaire, Jean-Michel Djian donne à entendre la voix de l’un de nos plus vaillants résistants au conformisme des idées – en tissant ensemble un choix éclairant d’archives filmées, de ses interviews, passées et récentes, et de ceux qui l’ont côtoyé,

Retrouvez ce documentaire sur arte.tv du 1er juillet au 5 septembre 2021.